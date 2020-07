Sinistre à Nyon en août 2019 – L’incendiaire de la clinique La Métairie attend son sort Déclaré irresponsable sur le plan pénal, le trentenaire avait causé l’évacuation de plus de 50 personnes. Antoine Hürlimann

Le lendemain des faits, la police était encore sur place. Marius Affolter

«J’ai mis le feu non pas pour provoquer un incendie mais pour attirer l’attention du personnel et pour manifester ma colère.» Mercredi matin, le trentenaire qui avait bouté le feu à sa chambre de la clinique La Métairie, à Nyon, alors qu’il y était hospitalisé, a fait face au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, rapporte le journal régional «La Côte». L’homme, qui souffre notamment de schizophrénie paranoïde et de troubles associés, a été reconnu irresponsable sur le plan pénal avant même l’audience.

Rappel des faits. Le 3 août 2019, vers 21 h 30, un incendie se déclare dans l’aile Jura de l’établissement psychiatrique. Rapidement maîtrisé, le sinistre cause cependant un important dégagement de fumée. Plus de 50 personnes sont évacuées tandis que onze patients sont incommodés par la fumée. Deux d’entre eux seront même hospitalisés. Il apparaît que c’est un des pensionnaires, placé à l’isolement, qui a mis le feu à son lit. Quelques mois plus tard, incarcéré à Lonay, il récidive. Les geôliers réussissent alors à maîtriser très rapidement le sinistre, détaille notre confrère.

Ambulatoire ou institutionnel?

Incapable de reconnaître l’ampleur de sa pathologie psychiatrique, l’homme a tenté d’expliquer sa vision des faits quant à l’épisode nyonnais, poursuit «La Côte». «Je m’étais fait kidnapper», a-t-il assuré. En réalité, il s’est retrouvé à la clinique privée dans le cadre d’un placement à des fins d’assistance. En isolement dans une chambre de soins, il n’a pas supporté cet enfermement. Le procureur, malgré l’irresponsabilité pénale du prévenu, a tenu à rappeler la gravité des faits: «À La Métairie, toute l’aile concernée a dû être évacuée, onze patients ont été incommodés. Il y aurait pu y avoir des décès.»

Contrairement au parquet, qui souhaite une mesure de traitement institutionnel exécutée dans un milieu suffisamment contenant et sécurisé, l’avocat du trentenaire a plaidé pour un traitement thérapeutique ambulatoire. En effet, il craint que son client ne doive se soigner en prison: «Son état de santé ne peut que s’y péjorer.» Verdict dans les prochains jours.