Sport et argent – L’impossible juste prix du foot Entre Covid, nouveaux acteurs, projet sécessionniste et conflits juridiques, l’Europe du football sort d’une fenêtre de renégociations crispées de ses droits de diffusion. Y a-t-il une logique derrière ce poker menteur? Mathieu Aeschmann

L’Espagnol Alvaro Morata célèbre son but contre l’Italie Getty Images

En avril dernier, Florentino Perez s’accrochait à son projet de Super League en dressant un tableau apocalyptique de l’état financier des clubs de football européens. «Les audiences et les droits baissent, nous serons morts en 2024», tonnait l’infatué président du Real Madrid. Quatre mois plus tard, la Premier League anglaise a pourtant reconduit, avec l’aide de l’État, son contrat de 1,5 milliard par saison jusqu’en 2025. La Serie A italienne a déroulé le tapis rouge à une alliance Dazn (OTT) – TIM (Télécoms) pour 995 millions par année. Et à son échelle, la Swiss Football League (SFL) a également limité la casse en reconduisant son contrat avec Swisscom Blue pour une quarantaine de millions par an.