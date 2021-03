Fin de carrière sportive – L’importance symbolique du départ au sommet des champions Nous leur souhaitons de «partir en pleine lumière»; comme si «la saison de trop» risquait de tout gâcher. Voyage sur les traces d’une injonction que les sportifs entendent avec circonspection. Mathieu Aeschmann

Alors que Roger Federer amorce l’épilogue de sa carrière, les projections se multiplient. Mais, au fond, est-ce si important de réussir sa sortie? AFP

Pour le coup, il s’agit vraiment de «l’ultime défi». Une exigence supplémentaire dont l’importance symbolique semble grandir à mesure que la population de nos champions préférés vieillit. Cette année, Roger Federer et Serena Williams fêteront leurs 40 ans. Nicola Spirig disputera ses quatrièmes Jeux olympiques à 39 ans et Cristiano Ronaldo, 36 ans, pourrait bien vivre son dernier Euro. Or il résonne autour de ces athlètes hors norme une petite musique qui vire à l’injonction: «Pourvu qu’ils partent sur une victoire.» Ici, l’ordre se cache derrière le souhait, le reproche derrière un fol espoir. «Prendre sa retraite au sommet», «ne surtout pas faire la saison de trop», «partir en pleine lumière», la doxa place le sportif déclinant face à la pression d’un oxymore: disparaître brillamment.