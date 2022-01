Éditorial - Gestion du Covid: l’importance de données fiables

Les autorités ne se fient plus qu’à un seul indicateur du Covid: les hospitalisations. Celui des décès - environ 15 par jour en Suisse depuis le début de l’année - est passé au second plan. Le nombre de patients admis est devenu la référence en termes d’impact de la pandémie sur la société.

Unique objectif affiché: éviter une saturation du système de santé. C’est ce qui explique le fait que malgré des taux records d’infections (le pic de cette vague n’est pas encore passé), la levée des mesures semble imminente.

S’il est indéniable que la situation n’est plus comparable à celle qui prévalait en début de pandémie, il est difficile de se défaire d’un sentiment de pilotage à l’aveugle. La faute à la qualité des données disponibles. La remontée des informations est si lente que l’Office fédéral de la santé publique enregistre parfois des hospitalisations datant de près d’un mois. Ces chiffres incomplets sur les derniers jours laissent constamment paraître une courbe en baisse, alors que la réalité est moins bonne.

Il est (…) regrettable qu’en cette période de fracture sociétale (…), il faille toujours lutter pour obtenir des chiffres fiables et offrir l’image la plus factuelle possible.

Les données cachent aussi parfois des surprises. Comme évoqué dans cette édition, on apprend que seule la moitié des patients Covid enregistrés aux HUG ont été hospitalisés pour ce motif. Le reste correspond à des cas détectés à l’admission ou à des contaminations en cours de séjour.

Après bientôt deux ans de pandémie, la qualité des données s’est améliorée – ainsi le fax n’est-il plus l’outil principal de transmission de l’information… Il est toutefois regrettable qu’en cette période de fracture sociétale entre partisans d’un relâchement immédiat et ceux incapables de constater que nous ne sommes plus en mars 2020, il faille toujours lutter pour obtenir des chiffres fiables et offrir l’image la plus factuelle possible.

