Qatar 2022 – L’impitoyable Didier Deschamps Champion du monde en tant que joueur, puis comme sélectionneur, le technicien de 54 ans est l’homme de tous les succès du football français. Il se nourrit de la gagne. Valentin Schnorhk - Doha

Didier Deschamps va connaître sa troisième finale de Coupe du monde dimanche. AP Photo/Hassan Ammar

On peut retourner la chose dans tous les sens, mais dans le football du IIIe millénaire, l’équipe de France a une dimension que peu de sélections ont. Qui peut vraiment contester sa domination? Dimanche, contre l’Argentine à Lusail, les Bleus disputeront leur quatrième finale de Coupe du monde, après 1998 (remportée 3-0 contre le Brésil), 2006 (perdue aux tirs au but face à l’Italie) et 2018 (gagnée 4-2 contre la Croatie). En vingt-quatre ans donc, intervalle de temps dans lequel s’insèrent aussi la victoire à l’Euro 2000, la finale de l’Euro 2016 et même la Ligue des nations remportée en 2021.