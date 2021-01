S’ils sont avérés, les faits sont gravissimes. Les accusations d’abus sexuels sur mineur portées par Laurent Faulon, sculpteur établi à Genève, contre le plasticien français Claude Lévêque ont fait l’effet d’une bombe dans le petit monde de l’art contemporain.

La question de retirer, du moins provisoirement, les œuvres de l’artiste mis en cause de la vue du public s’est alors posée et le Mamco (Musée d’art moderne et contemporain de Genève) a le premier décidé d’imposer un moratoire sur le travail de Lévêque en ses murs.

S’il est vrai que certaines pièces de sa création interrogent leurs conditions de production, cette prise de position relève, pour le moment, de considérations éthiques et morales. Car Claude Lévêque bénéficie, du point de vue du droit, de la présomption d’innocence.

À l’heure où un seul clic sépare l’internaute des pires horreurs, jeter l’anathème sur l’ensemble d’une production artistique paraît assez vain. La censure ne doit concerner que les contenus qui contreviennent à la loi.

Aussi passionnant soit-il, ce débat agite essentiellement les milieux intellectuels et les médias. Souvent, les victimes elles-mêmes n’en ont cure. Elles attendent que des tribunaux jugent leurs bourreaux et c’est leur immense souffrance que la société dans son entier se doit de réparer.

Il faut donc saluer le grand courage de Laurent Faulon, qui a osé libérer la parole dans un milieu apparemment verrouillé par le silence – la presse hexagonale rapporte que le goût de Claude Lévêque pour la compagnie d’adolescents suscitait le malaise depuis longtemps. Le monde de l’art contemporain, comme celui du cinéma et de l’édition, a désormais l’impérieux devoir de briser l’omerta. Afin que les artistes qui ont profité de leur ascendant pour abuser de leurs semblables répondent enfin de leurs actes.