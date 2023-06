Bande dessinée – L’impératrice Charlotte poursuit sa dégringolade Le troisième volet de cette excellente série oscille entre salons raffinés, cachots sordides et jungle étouffante. Philippe Muri

«Charlotte impératrice», t III: «Adios, Carlotta». Extrait de la couverture. ED. DARGAUD

Rien ne va plus pour Charlotte, impératrice consort du Mexique. Son conjoint, le velléitaire archiduc Maximilien d’Autriche, l’humilie publiquement tandis que son empire bat de l’aile. Revers intimes et politiques qui n’empêchent pas l’unique fille du roi des Belges de s’accrocher à ses chimères, au milieu d’enjeux géopolitiques qui la dépassent.

«Charlotte impératrice», t III: «Adios, Carlotta». Extrait. ED. DARGAUD

Signée par le scénariste Fabien Nury, le dessinateur Matthieu Bonhomme et la coloriste Delphine Chedru, l’irrésistible descente aux enfers de cette tête couronnée décédée en 1927 devait se conclure initialement en trois tomes. Inspirés, les auteurs de cette épopée historique en annoncent un quatrième, au terme d’un album oscillant entre salons raffinés, cachots sordides et jungle étouffante. On ne s’en plaindra pas. Les cadrages cinématographiques de Bonhomme séduisent autant que le sens de la narration de Nury. Une grande série.

«Charlotte impératrice», t III: «Adios, Carlotta». Extrait. ED. DARGAUD





