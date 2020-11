Revue de presse de la pandémie – L’immunité des malades du Covid durerait au moins six mois La réponse immunitaire des personnes ayant eu des symptômes est plus forte. La présence d’anticorps persistant au moins six mois a été démontrée dans une étude britannique. Olivier Bot

Des prises de sang tous les mois sur un groupe de cent malades du Covid-19 ont montré que des cellules immunitaires étaient présentes six mois après la déclaration de la maladie. VQH

«Six mois après avoir contracté le sras-CoV-2, le sang des personnes qui avaient un Covid-19 léger, modéré ou asymptomatique contenait encore des cellules immunitaires qui reconnaissent le virus», selon une nouvelle étude révélée par le site américain Medical News Today.

La revue médicale sur interne indique que «les cas confirmés de personnes ayant contracté à nouveau l’infection restent extrêmement rares. Et ce, malgré les preuves que le nombre d’anticorps contre le virus dans le sang de la plupart des personnes diminue fortement après avoir contracté une infection légère ou asymptomatique.»

Les nouvelles recherches suggèrent que les personnes qui contractent à nouveau l’infection pourraient être rares car les cellules T auxiliaires, un type de cellule immunitaire, continuent à protéger la plupart des personnes contre le virus pendant au moins 6 mois. Medical News Today explique dans cet article le processus immunitaire: «Lorsqu’elles reconnaissent un virus, les cellules T auxiliaires recrutent d’autres cellules immunitaires pour fabriquer des anticorps ou tuer les cellules infectées».

«Bien que nos résultats nous incitent à un optimisme prudent quant à la force et à la durée de l’immunité générée après une infection par le CoV-2 du sras, ce n’est qu’une pièce du puzzle, déclare l’un des deux responsables de l’étude, le professeur Paul Moss, spécialiste en hématologie à l’Université de Birmingham au Royaume-Uni, interrogé par le site américain. Il nous reste encore beaucoup à apprendre avant de comprendre pleinement le fonctionnement de l’immunité au Covid-19», ajoute-t-il.

Les recherches actuelles ne fournissent pas de preuve directe que les cellules T identifiées par les scientifiques protégeront les personnes contre une nouvelle infection. L’étude dont Medical News Today se fait l’écho, n’a pas encore été publiée par une revue scientifique de validation mais elle est disponible en ligne sur le site bioRxiv. Réalisée entre mars et avril 2020, elle concerne 100 personnes qui s’étaient récemment remises de la Covid-19. Leurs symptômes étaient légers ou modérés, ou bien ils étaient asymptomatiques, et aucun d’entre eux n’a dû être hospitalisé. Le participant le plus âgé avait 65 ans et le plus jeune 22 ans, tandis que 77 étaient des femmes. Ils ont donné des échantillons de sang une fois par mois, ce qui a permis aux chercheurs de suivre l’évolution des niveaux d’anticorps ciblant trois protéines virales différentes.

«Au bout de six mois, tous les participants avaient des lymphocytes T auxiliaires dans le sang qui réagissaient au virus. L’un des principaux moyens par lesquels les cellules ont réagi était la production d’IL-2, une molécule de signalisation immunitaire particulièrement importante pour combattre les infections virales. Par rapport aux personnes qui n’ont pas eu de symptômes, les réponses des cellules T de ceux qui ont eu des symptômes ont été 50% plus fortes», conclut cette étude.

Selon les auteurs, une immunité cellulaire plus élevée pourrait donner aux personnes qui ont eu des symptômes une meilleure protection contre la réapparition du virus à l’avenir.

Néanmoins, «il est également possible que la qualité de la réponse des cellules T au moment de l’infection initiale [chez les patients asymptomatiques] ait été suffisante pour assurer une protection clinique. La sensibilité relative des patients atteints d’une maladie initiale asymptomatique aux épisodes de réinfection, qu’ils soient cliniquement silencieux ou symptomatiques, devra donc être évaluée au fil du temps».

La force des réponses des cellules T aux trois différentes protéines virales était corrélée aux niveaux maximums des anticorps respectifs à ces protéines au cours des six mois précédents. Cela suggère que ces deux branches du système immunitaire - les cellules productrices d’anticorps et les cellules T - collaboraient à la réponse, explique le professeur Paul Morgan, directeur de l’Institut de recherche sur l’immunité des systèmes de l’Université de Cardiff au Royaume-Uni.