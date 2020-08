Suisse – L’immunité de Michael Lauber est levée Le procureur général de la Confédération n’est plus protégé par l’immunité. Cette décision ouvre la voie à une procédure pénale.

L’immunité du procureur de la Confédération Michael Lauber sera levée, a décidé lundi la commission de l’immunité du Conseil national (archives). KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Une procédure pénale pourra être ouverte contre le procureur général de la Confédération Michael Lauber. Les commissions compétentes des Chambres fédérales ont levé lundi l’immunité du magistrat.

La commission de l’immunité du Conseil national a pris sa décision, qui est définitive, par 8 voix contre 1, ont indiqué les services du Parlement. Avant elle, la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats avait fait de même par 10 voix contre 1. C’est la première fois qu’un haut magistrat de la Confédération fait l’objet d’une telle mesure.

Cette décision permet le lancement d’une procédure pénale pour soupçon d’abus d’autorité, de violation du secret de fonction et d’entrave à l’action pénale dans le cadre de ses rencontres avec le président de la FIFA, Gianni Infantino, et le premier procureur du Haut-Valais, Rinaldo Arnold.

Pas de doute

La demande de levée d’immunité émane du procureur fédéral extraordinaire Stefan Keller. Selon ses conclusions, il existe des éléments constitutifs d’un comportement répréhensible en rapport avec ces rencontres qui n’ont pas été consignées et dont les motifs réels ne sont toujours pas connus.

À l’issue de l’audition de Michael Lauber, la commission de l’immunité du Conseil national a estimé que les faits reprochés avaient un rapport direct avec ses fonctions et ses activités officielles. Pour elle, il ne fait aucun doute que M. Lauber a participé aux rencontres en sa qualité de procureur général de la Confédération.

Les intérêts liés à la procédure pénale l’emportent sur les intérêts institutionnels du Ministère public de la Confédération (MPC). Il est dans l’intérêt du MPC que les faits concernant les rencontres non consignées soient clarifiés et évalués de manière exhaustive.

Et la levée de l’immunité est la condition sine qua non pour qu’une procédure pénale puisse faire la plus grande transparence sur les rencontres incriminées, selon la commission. M. Lauber pourra pour sa part se défendre et démontrer qu’il ne s’est rendu coupable d’aucune infraction.

Election en vue

Pour Michael Lauber, l’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal administratif fédéral se sont penchés sur ces rencontres sans y trouver des soupçons d’agissements illégaux. Si le caractère punissable d’un comportement est douteux ou inexistant, l’immunité ne doit pas être levée afin de garantir le bon fonctionnement du MPC.

La commission judiciaire des Chambres fédérales peut désormais préparer l’élection du procureur général extraordinaire de la Confédération ou d’une autre personne appropriée pour mener l’enquête pénale. L’Assemblée fédérale se prononcera en septembre.

M. Lauber a formellement remis sa démission fin juillet pour le 31 janvier. Mais en raison d’un solde de vacances accumulées, il pourra quitter son poste le 31 août. À partir du 1er septembre, les affaires officielles du procureur général seront reprises par ses deux adjoints, Ruedi Montanari et Jacques Rayroud.

Le prochain procureur général sera élu par l'Assemblée fédérale lors de la session d’hiver. L’entrée en fonction du futur procureur général de la Confédération suivra, selon les disponibilités de l’élu.

Michael Lauber a été élu en septembre 2011 pour succéder à Erwin Beyeler. C’était la première fois que le Parlement désignait le procureur. Ce magistrat était auparavant nommé par le Conseil fédéral. Michael Lauber a été réélu pour un troisième mandat en septembre 2019 malgré un avis négatif de la commission judiciaire.

Le procureur général de la Confédération est le premier haut magistrat fédéral à voir son immunité levée. Mais avant lui, le conseiller national Christian Miesch (UDC/BL) a lui aussi subi le même sort, une première pour un parlementaire fédéral. Autre première, en 1989, lorsque le Parlement a levé l’immunité de la conseillère fédérale Elisabeth Kopp.

ATS/NXP