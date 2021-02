Maladies infantiles – L’immunité collective contre la varicelle est encouragée en crèche Hautement contagieuse, la varicelle ne figure pas aux rayons des maladies exigeant une éviction de l’enfant de la collectivité. Au contraire. Marianne Grosjean

Une crèche genevoise a constaté une épidémie de varicelle. REA

Des petits boutons rouges qui prolifèrent et qui recouvrent rapidement tout le corps. Et qui grattent, pendant une bonne semaine, le tout accompagné parfois de fièvre. Impressionnante, la varicelle se répand comme une traînée de poudre parmi les bambins, qui en l’attrapant une fois, fabriquent en général des anticorps pour le reste de leur vie.

En ce moment, au moins une crèche genevoise constate une épidémie. Et pour cause, le règlement cantonal ne prévoit pas d’exclusion des enfants atteints de cette maladie. «Si l’enfant est en bon état général et ne présente pas de complication, la fréquentation de la collectivité n’est pas problématique», estime la doctoresse Fabienne Toutain, médecin adjointe pédiatre au Service santé de l’enfance et de la jeunesse (SSEJ).