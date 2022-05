À Davos, le vice-président de Roche lance une alliance suisse de CEO pour un monde plus durable et résilient. Interview.

André Hoffmann est homme de l’ombre des rencontres de Davos. Discrètement, le vice-président du groupe pharmaceutique Roche, l’un des héritiers de l’empire familial, apporte son aide à beaucoup d’ONG ou organismes qui s’engagent en faveur des Objectifs de développement durable (ODD). C’est également un membre influent des cénacles où se discutent les normes ESG, soit les critères de durabilité, sociaux et de gouvernance que doivent suivre les sociétés cotées. Ces normes volontaires vont devenir obligatoires en Europe mais également en Suisse.

André Hoffmann est un homme pressé, qui veut accélérer le changement. Ce lundi, à Davos, dans le cadre du Forum économique mondial (WEF), il prend la tête d’une nouvelle initiative. Et lance, avec B Lab Suisse, la branche suisse d’un réseau mondial de sociétés qui appliquent les critères ESG les plus sévères (connus sous le label B Corps), une alliance de chefs d’entreprise et de membres de conseils d’administration suisses qui veulent aller plus vite et plus loin que les pratiques actuelles.