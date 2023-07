En Suisse, les prix des maisons et des appartements à l’acquisition ne faiblissent pas malgré les hausses des taux d'intérêt et la forte inflation. Les prix sont en hausse de 4,8% sur un an. Néanmoins, la hausse du coût de l’endettement, les prix élevés des logements et l’augmentation des coûts à la construction ont montré une baisse du nombre de transactions. La demande à l’acquisition se reporte ainsi sur le marché locatif qui est sous pression en raison de mises en construction insuffisantes. Les loyers, qui représentent 18% de nos dépenses quotidiennes, sont désormais en hausse de 1,5% sur un an.

Le marché suisse immobilier est plus résilient qu’en Europe ou aux États-Unis. Ces 12 derniers mois, les prix ont baissé en zone euro (Allemagne -5%) et aux États-Unis (-1,7%). Une meilleure maîtrise de l’inflation en Suisse (1,7%) par rapport aux voisins européens (5,5%) et aux États-Unis (3%) réduit les attentes de hausse des taux d’intérêt. Le pic est ainsi attendu à 2% en Suisse contre 3,8% en zone euro et 5,4% aux États-Unis.

Il en résulte un renchérissement du coût de la dette moins important pour notre économie et une meilleure préservation du capital investi. Cet environnement offre plus de visibilité et donc soutient aussi les marchés actions. Ainsi, l’indice immobilier depuis 18 mois a baissé de seulement 7% en Suisse contre 25% aux États-Unis et 40% en zone euro.

Nous n’anticipons pas une baisse des prix mais une croissance moins forte. Les acquéreurs sur le marché résidentiel ont baissé de 30% depuis 3 ans. L’offre de logement a en revanche accéléré de près de 20% depuis un an, ce qui a plus que compensé la baisse des mises en construction (-3% depuis l’an dernier). Cette dynamique conduira donc à une baisse de la croissance. Néanmoins, l’insuffisance structurelle d’offre de logement évitera une chute en absolu.

Sur le marché locatif, la situation est meilleure. Certains acquéreurs se reportent sur le marché locatif et l’immigration nette (70’000 par an) n’a jamais été aussi forte depuis près d’une décennie. Enfin, près de la moitié des baux locatifs seront révisés principalement à la hausse d’ici début 2024, ce qui préservera le rendement de l’investissement.

L’ilot de prospérité Suisse était déjà discuté en raison de l’appréciation du Franc Suisse face à l’Euro (+7,6%) et l’USD (+4,7%) depuis début 2022. Désormais, la résilience de l’immobilier résidentiel suisse conforte les investisseurs désireux d’investir dans des actifs de qualité.

Arthur Jurus Head of Investment Office ODDO BHF Suisse.

