Cette édition du Salon du livre est bien partie pour battre des records de fréquentation à Palexpo. KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

L’entrée est gratuite mais on est invité à passer par la caisse pour récupérer son sésame. L’effort demandé ne prend que quelques secondes. On repart avec un billet offert et le sourire qui va avec. Palexpo jusqu’à dimanche, c’est vraiment cadeau. Julie a fait de cette Halle 1 son jardin secret. Il est, cette semaine, résolument littéraire.