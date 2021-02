Décryptage – L’image qui murmure à l’oreille du passant Aux quatre coins de la ville, le Théâtre de l’Usine placarde des affiches sonores qui donnent la parole aux artistes qu’il ne peut accueillir. Katia Berger

Sur cette affiche du TU prête à déverser la voix de Rébecca Chaillon, Roland Lauth suggère «les résidus d’une grille» évoquant à la fois les normes graphiques et la rigidité des systèmes, mais que le message de l’auteure, soutenu par une «masse organique générée en 3D», vient rompre. AUTHESSX

Du streaming au podcast en passant par l’intervention dans l’espace public, on ne compte plus les stratagèmes élaborés par les arts vivants pour contourner les portes closes. Si le virus dégaine ses variants, le monde du spectacle lui répond à coups d’expédients. Dans ce contexte, le moyen de survie imaginé par le Théâtre de l’Usine (TU) se distingue par son originalité: les artistes invité(e)s à performer sur son plateau de fin mars à mai vous parlent dans la rue. Pas en live, pas en virtuel non plus, mais par le biais de quelque 80 affiches collées un peu partout en ville – Plainpalais, Jonction, Servette, Champel ou Eaux-Vives. Oui, des posters à bouche. Du papier bavard.