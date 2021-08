Afghanistan - L’image de l’Occident s’est écroulée à Kaboul

Qui croira à la puissance des États-Unis? Qui osera encore invoquer les lumières de l’Occident? En se retirant d’Afghanistan, les forces étrangères n’ont pas seulement livré le pays aux talibans. Elles ont démontré au monde entier que Washington et ses alliés ne sont pas en mesure d’instaurer la stabilité, la démocratie et les droits de l’homme, malgré vingt ans de présence militaire et une aide massive.

Laminée, l’armée afghane! Corrompu, le gouvernement de Kaboul! Balayés, les droits des femmes! La liste est longue des échecs fracassants. Et pour tout dire l’impuissance manifeste de l’Occident est encore aggravée par ce départ en forme d’abandon. Autour de la planète, chacun a pris bonne note. Et une question risque de se poser systématiquement: peut-on vraiment compter sur les États-Unis et ses alliés?

À la Maison-Blanche, on souligne que l’Afghanistan n’est pas le Vietnam, symbole têtu d’une guerre que les États-Unis ne peuvent gagner. Le départ précipité de Kaboul n’aurait donc rien en commun avec la fuite de Saigon. Mais, pour mettre en doute la puissance américaine, il n’y a guère besoin de remonter aussi loin. Le désastre irakien est là pour nous rappeler ce que peut provoquer l’intervention de la première armée du monde: un chaos qui ne semble pas trouver d’issue et l’éclosion fatale du groupe État islamique (Daech). À l’inverse, face à l’hécatombe syrienne, on a vu l’incapacité du géant à agir. Et qu’attendre vraiment de l’émissaire américain envoyé ce lundi en Éthiopie pour faire la paix dans le Tigré? Sans même parler des alliés occidentaux, dont le rôle consiste principalement à suivre le mouvement…

L’image de l’Occident, sa crédibilité, s’est écroulée ce dimanche à Kaboul en direct sur nos écrans.

