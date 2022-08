Aînés à Genève – L’imad va prendre quotidiennement des nouvelles de 2500 personnes L’institution genevoise de maintien à domicile active son dispositif canicule pour la troisième fois depuis le début de l’été.

Le dispositif canicule de l'imad est déclenché pour la troisième fois cette année (photo d'illustration). KEYSTONE

Pour la troisième fois depuis le début de l’été, l’institution genevoise de maintien à domicile (imad) active son dispositif canicule. Environ 2500 personnes âgées ont été identifiées à risque face aux fortes chaleurs. Le personnel soignant de l’imad sera en contact tous les jours avec cette population.

Le suivi sera fait soit à domicile, soit par téléphone si ces personnes à risque ne bénéficient pas d’une prestation quotidienne chez elles, relève mercredi l’imad. «Lors des appels, toute suspicion de détérioration de l’état de santé d’une personne déclenche la visite d’un soignant au domicile du patient».

Le dispositif canicule de l’imad avait été activé cet été une première fois entre le 17 et le 21 juin. En cinq jours, 7000 appels avaient été passés. Il avait à nouveau été déclenché du 15 au 25 juillet, avec cette fois-ci plus de 11'300 appels en 11 jours et 456 visites supplémentaires réalisées.

