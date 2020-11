Aide à domicile – L’Imad passe en mode urgence vitale pour affronter le Covid L’Institution de maintien à domicile chamboule tout son dispositif pour soulager l’Hôpital. En contrepartie, des prestations sont réduites. Laurence Bezaguet Grobet

L’IMAD se trouve au niveau le plus élevé de son plan d’action de crise. Magali Girardin

À Genève, le virus frappe plus fort que partout ailleurs en Europe. Ce triste record, annoncé dans la «Tribune de Genève» de mardi, a de lourdes conséquences sur l’Hôpital, poussé à ses ultimes limites. Mais pas seulement. C’est toute la chaîne des soins qui voit son fonctionnement considérablement chahuté. Mardi après-midi, l’Institution genevoise de maintien à domicile (Imad) a ainsi basculé au stade le plus élevé de son plan d’action de crise: celui des prestations vitales. «Il y a urgence et nous faisons le maximum pour soulager l’Hôpital, motive Marie Da Roxa, directrice générale de l’Imad. Mais on s’approche de la limite et nous avons besoin de renfort. Nous réattribuons des ressources sur les prestations et les besoins urgents. En contrepartie, certaines de nos prestations habituelles doivent être revues à la baisse.»