Enfant de star – Lily-Rose Depp sur les marches de Cannes Le fruit de la divine idylle entre Vanessa Paradis et Johnny Depp rejoint le festival ce lundi pour la sulfureuse série «The Idol». Libre et audacieuse, la jeune actrice se débarrasse peu à peu de son encombrant statut de «fille de» pour tracer sa propre voie.

Jennifer Segui

Lily-Rose Depp GETTY IMAGES

D’un côté, il y a Lily-Rose. Sage comme son double prénom de fleurs graciles. Égérie Chanel aux faux airs de Bardot, blondeur et moue boudeuse héritées de maman. De l’autre, il y a miss Depp, dressing sexy, rôles aux côtés des nouvelles icônes de Hollywood, amours libres et assumées. Une rock’n’roll attitude qui rappelle celle de son indomptable et désormais controversé papa.