Nouveau concept pour l’Illustré à partir d’avril 2023: le magazine va se focaliser davantage sur la Suisse romande et intégrera les contenus de l’hebdomadaire télé TV8. Son rédacteur en chef Stéphane Benoit-Godet qui quitte l’entreprise Ringier sera remplacé dès jeudi par Laurence Desbordes, son homologue de TV8.

«À partir d’avril, L’Illustré élargit son offre complète et qui s’adresse à toute la famille», indique Ringier mercredi dans un communiqué. Les rédacteurs du magazine se concentreront encore davantage sur des «personnes exceptionnelles et inspirantes de Suisse romande». Ils donneront des bons plans pour les activités loisir de la région, testeront les restaurants et les boutiques du coin et se rendront aux événements locaux.

À ces articles s’ajouteront les contenus du magazine TV8. Chaque semaine, des recommandations de films et d’émissions ainsi que la programmation détaillée de 103 chaînes seront publiées.

«Le nouveau concept va nettement revaloriser le magazine», explique Roland Wahrenberger, directeur des magazines grand public de Ringier Axel Springer Suisse. Il précise que ce dernier comprendra au total 140 pages.

Laurence Desbordes, 57 ans, actuellement rédactrice en cheffe de TV8 reprend la tête de la rédaction de L’Illustré à compter du 12 janvier. En effet, Stéphane Benoit-Godet a décidé de relever un nouveau défi professionnel en dehors de l’entreprise, annonce Ringier.

Laurence Desbordes fusionnera, au cours des prochaines semaines et avec l’aide des rédactions les deux magazines au niveau du contenu et de l’organisation. L’intégration de TV8 à L’Illustré entraîne, en raison des effets de synergie, la suppression de près de 5,5 postes à temps plein. Les membres du personnel concernés seront soutenus par des mesures complémentaires.

Publié chaque semaine, L’Illustré compte 188’000 lecteurs par édition papier, selon son impressum. Son tirage est actuellement de 41’000 exemplaires.

