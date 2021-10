Premier disque – Lil Nas X capture l’Amérique à son lasso de queer Ébréchant les codes avec une jubilation salace, le premier album du jeune prodige de Lithia Springs confirme la fulgurance de son ascension. Francois Barras

Dans son stetson rose, Lil Nas X colore à la fois les codes virils de la country western et du hip-hop. Joli. Ici en janvier 2020, au moment de glaner ses récompenses pour «Old Town Road», l’un des morceaux les plus streamés de l’histoire. AFP

Sa mère l’a prénommé Montero, du nom de la Mitsubishi qu’elle rêvait d’acheter. Vingt-deux ans plus tard, son fils, bien que rebaptisé d’un pseudonyme de rappeur aussi clinquant qu’un miroir de bordel, lui rend la pareille en titrant «Montero» son premier disque. La morale de l’histoire? Tous les garages des États-Unis ne suffiront bientôt plus à abriter le nombre d’automobiles que Lil Nas X pourrait offrir à sa maman.

C’est le nouvel épisode du rêve américain qui se joue là-bas (et ici), l’éternelle fable pour qui possède un peu de chance et de talent au «pays des opportunités», sauf que le héros du conte ne s’appelle plus Marilyn Monroe, Eminem ou Johnny Cash, quand bien même il ne rechigne pas à porter un stetson fuchsia et à mimer un rodéo sauvage. Entre garçons.

Montero, donc. Montero Lamar Hill pour le civil, Lil Nas X pour les millions de fans qui le suivent sur toutes les plateformes sociales imaginables. En moins de trois ans, le natif de Lithia Springs, Géorgie, est devenu l’icône pop insaisissable et provocatrice reléguant Madonna et Lady Gaga au rôle d’aimables animatrices pour lotos de paroisse. Son ascension fulgurante exacerbe plusieurs éléments d’un monde numérique aux cartes redistribuées, du moins en apparence – au final, c’est toujours la banque qui mène le jeu. Bien avant Lil Nas X, son label, Columbia, n’avait-il pas signé un certain Bob Dylan? «Les temps changent», version 2021:

Parole à la base

Le succès de Lil Nas X, c’est celui d’une génération aussi à l’aise avec les outils technologiques pour créer sa musique que pour la promouvoir. Nerd assumé trouvant refuge derrière les écrans pour meubler une enfance difficile dans une fratrie de six enfants bringuebalée entre parents divorcés, Montero Hill forge son talent sur les touches d’un clavier d’ordinateur. Il crée des sites hommages à son idole Nicki Minaj, achète pour quelques francs sur le web une boucle de banjo pour créer, fin 2018, le génial pastiche «Old Town Road», entre country plouc et trap salace, qui se propage sur TikTok. Coup d’essai, coup de maître: le doué créateur de mèmes devient lui-même phénomène viral.

Combat gay

En pharaon généreux lors de la cérémonie des BET Awards. Getty Images via AFP

Sa transformation en cow-boy à paillettes, dans le clip de «Old Town Road», le laissait présager. Mais c’est sur la scène du festival anglais de Glastonbury que Lil Nas X fait son coming out officiel, aidé par l’exemple de Frank Ocean. Dans le décorum viril du hip-hop, cette affirmation est courageuse. À ceci près que Lil Nas X évolue bien moins dans cet univers précis (qu’est-ce exactement que le hip-hop en 2021?) que dans celui de la pop vocale et synthétique, comme le prouve son premier album, où ne subsistent de la stylistique «rap» que quelques bribes de scansion. Qu’à cela ne tienne: les canons de la pop, entre mecs conquérants et filles faciles, ne sont pas moins exempts de clichés imbéciles. Libéré (délivré) de son carcan moral, le rappeur se lâche depuis lors dans une sarabande queer qui, derrière la revendication sincère et l’invention artistique, récolte d’heureux effets marketing.

Marketing par le buzz

En 2020, le scandale des baskets griffées de la patte du Malin n’a fait rire ni Nike ni les bigots. Montero s’en est excusé.

Investir en armure (dorée) le «so chic» gala du MET new-yorkais, oser le harnais rose siglé Versace ou la traîne à paillettes couleur lilas, se montrer «enceint» sur Instagram peu avant la naissance de «Montero», orchestrer dans ses clips un numéro de pole dancing sur les genoux du Malin… Lil Nas X casse les codes, réjouissant les uns, choquant les autres, comme lorsqu’il s’associe à une marque de baskets au logo (et au prix: 1000 dollars) satanique, la semelle piquée d’une goutte de vrai sang. C’est aussi vieux que la Bible: il suffit de remuer des fesses ou du crucifix pour récolter illico les cris d’orfraies de tout ce que l’Amérique (et le monde) compte de niais bigots, hurlant au scandale et, par là même, le créant. Le pelvis d’Elvis était mû par le diable, John Lennon, qui affirmait que les Beatles étaient «plus célèbres que le Christ», était un suppôt de Lucifer, Marilyn Manson et ses porte-jarretelles un agent de Belzébuth et Lil Nas X, avec ses pompes à hémoglobine (et à fric), un démon à combattre. Buzz garanti, dont joue le chanteur. Mais entre provocation et émancipation, la limite est ténue.

Talent pur

Une chose est certaine: la vista artistique de Lil Nas X va bien plus loin que la pose. Porté par une armada de musiciens et de producteurs à peine moins massive que le visuel du disque, «Montero» réussit l’exploit de la cohérence et, presque, de la simplicité. C’est bien ici le disque d’un seul individu et l’esprit d’un jeune homme américain, Black et gay que l’on visite au fil de 15 titres solides et variés. L’usage de l’autotune est parcimonieux, les rythmiques varient entre trap, rock, ska et R’n’B, l’electronica projette des couleurs chromées sur l’ensemble plutôt que de figer la production dans une carrosserie caricaturale, comme tant de disques estampillés rap et R’n’B. Quand Lil Nas X s’amuse, cela donne la trap emphatique d’«Industry Baby». Mais il sait aussi jouer de sa voix pure et grave, comme sur le très beau «Tales of Dominica». Sorti trente ans jour pour jour après «Nevermind» de Nirvana, le jalon est posé pour prendre date avec l’histoire.

«Montero», Lil Nas X (Columbia)

