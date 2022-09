Football – Ligue des nations: La Croatie en tête et une «finale» Pays-Bas - Belgique Les Croates ont battu le Danemark dans le groupe 1 et la France est venue à bout de l’Autriche. Dans le groupe 4, le dernier match sera décisif à Amsterdam.

La Croatie a fait un grand pas vers le «Final Four» de la Ligue des nations en battant le Danemark. AFP

La Croatie a fait un pas vers le «Final four» de la Ligue des nations, jeudi, en battant le Danemark 2-1 dans le groupe 1. Premiers au coup d’envoi, les Danois ont encaissé un premier but à cause de Sosa, à la 49e minute. À la 77e, Eriksen a ramené les siens dans le match, mais deux minutes plus tard, Majer (79e) assurait la victoire des Croates.

Au classement, la Croatie a 10 points avant son dernier match en Autriche, dimanche, et le Danemark suit à une longueur, avant de recevoir la France le même jour (20h45).

La France qui a dominé l’Autriche 2-0 à Saint-Denis grâce à Kylian Mbappé et Olivier Giroud. Les champions du monde en titre, qui ont éloigné le spectre d’une relégation en deuxième division de la Ligue des nations, ont fait la différence en deuxième mi-temps grâce à un exploit personnel de Mbappé (56e) et à la 49e réalisation d’Olivier Giroud (65e), à deux unités du record détenu par Thierry Henry (51). Le défenseur Jules Koundé, touché à la cuisse gauche, et le gardien Mike Maignan, gêné à un mollet, sont sortis blessés.

Les Pays-Bas restent devant

Dans le groupe 4, les Pays-Bas ont conservé la tête en s’imposant contre la Pologne (2-0) tandis que la Belgique a battu le Pays de Galles (2-1), gardant une chance de jouer la phase finale.

Les Pays-Bas ont ouvert rapidement le score grâce à Cody Gakpo (14e), servi par un centre de Denzel Dumfries, mais ont peiné à convertir leurs nombreuses occasions dans une première période à sens unique. Steven Bergwijn a doublé la mise (60e) après un une-deux avec Vincent Janssen.

Les Belges ont eux été portés par Kevin de Bruyne, auteur d’un but (11e) sur un service de Michy Batshuayi, avant de lui même offrir une passe décisive à Batshuayi (38e) après un beau travail de Thomas Meunier. Les Gallois sont parvenus à réduire le score par Kieffer Moore de la tête (50e), et ont inquiété la Belgique en deuxième période, sans parvenir à égaliser.

Belgique et Pays-Bas se disputeront la tête du groupe et la qualification pour le «carré final» de la Ligue des nations lors de leur rencontre dimanche (20h45), à Amsterdam.

AFP/YDE

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.