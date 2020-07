Football – Ligue des champions: Paris évite les cadors Les Parisiens affronteront l’Atalanta en quarts de finale, puis le vainqueur de Leipzig – Atlético de Madrid en cas de qualification pour les demies. Sport-Center

Qui soulèvera la coupe aux grandes oreilles au mois d’août? KEYSTONE

Avec l’Atalanta Bergame en quarts de finale et le RB Leipzig ou l’Atletico Madrid en cas de qualification pour les demi-finales, le Paris Saint-Germain a hérité d’un tirage particulièrement clément en vue du «Final 8» de la Ligue des champions qui se disputera à Lisbonne du 12 au 23 août.

Les huitièmes de finales retour encore à jouer auront lieu les 7 et 8 août à huis clos sur le terrain des équipes ayant voyagé lors du match aller. A savoir Barcelone-Naples (aller: 1-1), Bayern Munich-Chelsea (aller: 3-0), Juventus Turin-Lyon (aller: 0-1) et Manchester City-Real Madrid (aller: 2-1).