Trafic ferroviaire – Ligne Delémont-Delle (F) interrompue cinq semaines En raison de travaux, les trains seront remplacés par des bus selon un horaire spécial, du 4 juillet au 7 août.

Les temps de parcours seront rallongés jusqu’à 25 minutes. KEYSTONE (archives)

Le trafic ferroviaire sera totalement interrompu sur la ligne Delémont-Delle (F) du 4 juillet au 7 août en raison de travaux. Les trains seront remplacés par des bus qui circuleront selon un horaire spécial entre Delémont, Delle (F) et la gare TGV de Méroux (F). Les temps de parcours seront rallongés jusqu’à 25 minutes.

Les travaux comprennent le renouvellement complet de la voie ferrée et de la ligne de contact sur plusieurs tronçons, l’entretien d’ouvrages d’art et la pose de filet de protection contre les chutes de pierres. Le budget des travaux s’élève à quelque 13 millions de francs.

La concentration des chantiers durant l’été, une période jugée de faible affluence, permet de réduire les désagréments pour les clients et les riverains, ont affirmé mardi les CFF. L’interruption totale du trafic durant cinq semaines permet d’éviter des travaux de nuit et des fermetures partielles durant plus de huit mois.

( ATS/NXP )