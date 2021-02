Décryptage – «Ligne de terre» taille sa route à Lancy La fresque de Benoît Billotte anime pour dix ans le terminus du tram 17 à Lancy-Pont-Rouge, à deux pas de la gare du Léman-Express. Pascale Zimmermann Corpataux

Dans un avenir qu’on espère proche, un chemin pédestre sera aménagé le long du mur peint par Benoît Billotte. Il s’appellera promenade Nicolas Bouvier. Pierre Albouy

Difficile de trouver coin de pays plus ingrat. Un mur gris sur fond de tours noires, une toundra de pylônes électriques alimentant les voies CFF à Lancy-Pont-Rouge et vis-à-vis, la boucle terminale du tram 17 jonchée de détritus. Benoît Billotte n’en a cure. Au creux de l’été 2020, l’artiste solaire de 37 ans a déposé sur la surface de béton brut son univers imaginaire: le ventre de la terre, les courbes de la planète et le ciel peuplé d’étoiles. «Cet espace entre deux talus herbeux a évoqué pour moi une coupe géologique, une carotte taillée dans le terrain, commente-t-il. Comme je suis fou de cartes géographiques, de plans et de relevés métriques, j’ai reproduit trois espaces: en bas, en noir, les strates du sous-sol regardées en coupe; au-dessus, en jaune, une vue en plan des lignes de dénivelé; et tout en haut, la voûte étoilée avec ses constellations peintes en blanc.»