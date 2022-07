Lieux de baignade – Lifting en vue pour la plage du Reposoir Vétuste et peu sûr, l’accès à l’eau devrait être amélioré sur cette plage appréciée de la Rive droite. Le projet pourrait être lancé fin 2023. Antoine Grosjean

A la Plage du reposoir, des barrières et des blocs de pierre interdisent l’entrée dans l’eau par la rampe de béton très glissante, sauf aux endroits où se trouvent des mains courantes et des caillebotis de métal. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

En ces temps de réchauffement climatique, les lieux de baignade font l’objet de toutes les attentions. Après le chantier pharaonique de la plage des Eaux-Vives, c’est désormais la Rive droite, moins bien lotie en termes d’accès au lac, qui éveille l’intérêt. Ainsi, la plage du Reposoir, à Pregny-Chambésy, devrait bientôt bénéficier de travaux de restauration.

Abo Grand Conseil Le Vengeron reçoit 55 millions pour se refaire une beauté Accès au lac Une nouvelle plage voit le jour sur la Rive droite C’est ce qu’a indiqué mercredi dernier le Conseil d’État, en réponse à une motion du MCG adoptée en janvier à la quasi-unanimité du Grand Conseil. Ce texte demande de réhabiliter la plage du Reposoir, dont les équipements sont jugés vétustes et peu sûrs. L’accès à l’eau s’y fait en effet par une rampe de béton relativement raide qui, lorsqu’elle se recouvre de mousse et d’algues, devient très glissante.

La présence de mains courantes, de caillebotis en métal et de barrières pour canaliser et sécuriser l’entrée et la sortie de l’eau ne représente qu’un maigre et peu confortable palliatif, de surcroît bien inesthétique. Sans compter qu’au bout de la rampe en béton, on arrive directement dans une eau d’une certaine profondeur, inadaptée aux enfants.

«Les aménagements actuels laissent à désirer et l’accès à l’eau est extrêmement compliqué et dangereux.» Daniel Sormanni, député MCG

Une plage construite en 1937

La plage du Reposoir a été construite en 1937, et les aménagements actuels datent des années 60-70. Lors des travaux en commission, le député MCG Daniel Sormanni a jugé que ces derniers laissaient à désirer et que l’accès à l’eau était extrêmement compliqué et dangereux. Reste à savoir quoi faire exactement. Une plage naturelle avec des galets, comme aux Eaux-Vives? Faudrait-il en profiter pour rénover aussi les espaces comme le restaurant et les toilettes?

En ce qui concerne la grève elle-même, le directeur du Service du lac, de la renaturation des cours d’eau et de la pêche, Alexandre Wisard, a expliqué aux commissaires que le problème était les vagues de bise, très puissantes à cet endroit. Pour les atténuer et empêcher l’érosion de la future plage, il faudrait donc créer des éléments constructifs, soit sous l’eau, soit des digues en surface, ce qui renchérit les coûts.

«Des travaux pas urgents»

Contrairement aux motionnaires, qui soulignent la dangerosité des aménagements actuels, le Conseil d’État juge que les travaux de restauration ne sont pas urgents. Pour lui, en effet, la plage «garantit un accès à l’eau et offre déjà des prestations de qualité pour la population».

Mais le gouvernement partage l’idée d’améliorer le confort du site et annonce donc que le lancement d’un projet pourrait être enclenché entre la fin 2023 et le début 2024, en coordination avec le calendrier des réalisations de l’Office cantonal de l’eau.

Le Conseil d’État rappelle en outre que depuis 2018, sept nouveaux accès publics à l’eau ont été réalisés dans le canton de Genève. Un crédit d’investissement de 55,5 millions de francs a également été voté par le parlement en mai dernier pour réaménager le site du Vengeron, dont les travaux devraient débuter en 2023 et se terminer en 2026.

Antoine Grosjean est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2001. Il couvre l'actualité régionale, notamment dans les domaines de l'environnement, des enjeux climatiques et de la transition énergétique. Il a aussi travaillé plusieurs années à la rubrique Suisse. Plus d'infos

