Environnement – Lidl Suisse introduit les chaussures PET dans ses magasins Des chaussures de marque Lidl, fabriquées à partir de bouteilles PET recyclées, seront désormais commercialisées par l’enseigne en Suisse.

Lidl Suisse parvient à utiliser des bouteilles PET usagées pour la fabrication de chaussures de qualité. KEYSTONE

À partir d'aujourd'hui lundi, Lidl Suisse introduit pour la première fois une chaussure de sa propre marque dans son assortiment dont les matériaux textiles du dessus sont en plastique recyclé. 25 % du plastique recyclé provient d'anciennes bouteilles plastiques ramassées sur les côtes asiatiques. Grâce à ce nouveau modèle de chaussures, Lidl Suisse parvient à utiliser des bouteilles PET usagées pour la fabrication de chaussures de grande qualité et ainsi réutiliser du plastique en partie ramassé dans la nature.

Lidl Suisse est consciente de sa responsabilité en ce qui concerne l'environnement et l'être humain. L'enseigne met en place, dans le cadre de sa stratégie plastique Reset Plastic, des mesures actives de réduction et de réutilisation du plastique. Lidl Suisse s'est fixé comme objectif d'ici 2025 que tous ses emballages plastiques de marque propre soient recyclables et d'utiliser 20 % de plastique en moins. Pour ce faire, l'utilisation renforcée de matières recyclables doit permettre de fermer les cycles des matières.

« Ocean Bound Plastic»

REset Plastic se donne également comme objectif, dans son champ d'action REmove, de réduire les déchets plastiques dans l'environnement et de les réintroduire dans la chaîne de recyclage du plastique. Avec ses nouvelles chaussures, Lidl Suisse regroupe les champs d'action de Reset Plastic et donne aux bouteilles PET usagées ainsi qu'au plastique une nouvelle vie sous la forme de produits de grande qualité.

Le plastique « Ocean Bound Plastic « est celui qui se trouve dans la nature, plus précisément sur les plages, les côtes et à côté de l'eau, que la mer ou l'océan a rejeté au fil du temps. Les bouteilles PET usagées sont pressées, nettoyées et déchiquetées afin de pouvoir être traitées et transformées en fil de recyclage. Le fil de recyclage est ensuite utilisé pour la fabrication du dessus des chaussures. Le matériau textile du dessus des chaussures Ocean Bound Plastic se compose à 100 % de ce fil de recyclage. La chaussure sera disponible en promotion à partir d'aujourd'hui dans les 144 magasins Lidl de Suisse au prix de 14,99 CHF (homme/femme) et 12,99 CHF (fille/garçon).

( ATS/NXP )