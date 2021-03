Aviation – L’idée d’un prix plancher pour les billets fait son chemin Augmenter le coût d’un vol en avion pour des raisons écologiques: la proposition circule en France et en Autriche. Avec, en filigrane, le combat contre les low cost. Ivan Radja

Les compagnies françaises (ici Air France) sont confrontées à la concurrence des low cost, et aux défis environnementaux. Getty Images

Paris-Berlin pour 450 euros minimum? C’est le projet concocté par l’Union nationale des compagnies aériennes françaises (Uncaf), basé sur des tarifs planchers. Les vols à l’intérieur de l’Hexagone ne devraient ainsi pas coûter moins de 350 euros, et les internationaux pas moins de 550 euros. L’argument? Diminuer le nombre de vols, et, pour les compagnies, dégager davantage de marge pour investir dans les technologies vertes. En Autriche, la ministre de l’Environnement, Leonore Gewessler, avait annoncé en juin 2020 l’interdiction des vols à moins de 40 euros, juste de quoi couvrir les taxes et les frais réels, «pour lutter contre le dumping social et environnemental».