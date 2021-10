Mobilité douce à Lausanne – L’idée du tunnel piéton entre la gare et le Flon est relancée Pour l’Association transports et environnement, l’absence de liaison directe pour les piétons entre les deux gares «est un réel problème». Elle regrette que la question ne soit pas abordée dans la nouvelle phase de financement des métros m2 et m3.

Environ 27’000 personnes sont transportées chaque jour entre la gare de Lausanne et le Flon dans le sens descendant et plus de 32’000 à la montée. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

L’Association transports et environnement Vaud dit avoir pris connaissance «avec grand intérêt» de la nouvelle phase de financement des métros m2 et m3 à Lausanne, présentée la semaine dernière par les autorités. Elle regrette toutefois que la question d’un tunnel pour piétons entre la gare et le Flon ne soit pas abordée.

Cette idée de tunnel piétonnier n’est pas nouvelle. Un postulat avait encore été déposé le printemps dernier au Conseil communal de Lausanne, sans réponse pour le moment.

Pour l’ATE Vaud, l’absence de liaison directe piétonne entre la gare principale de Lausanne et celle du Flon «est un réel problème», estime-t-elle mardi dans un communiqué. Environ 27’000 personnes sont transportées chaque jour entre ces deux stations dans le sens descendant et plus de 32’000 à la montée.

Courrier à Nuria Gorrite

Un courrier a été adressé à la conseillère d’État Nuria Gorrite (en charge des infrastructures) et à la conseillère municipale lausannoise Florence Germond (mobilité). L’ATE Vaud leur demande qu’un tunnel piéton gare-Flon «soit pris en compte et intégré aux travaux prévus et devisés dans le cadre de l’EMPD (exposé des motifs et projet de décret) actuellement présenté au Grand Conseil.»

La distance actuelle entre les deux gares est de 515 m avec un dénivelé d’environ 48 m. Avec un tunnel, elle passerait à 275 m pour un dénivelé de 31 m.

