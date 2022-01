Épicerie de quartier – L’Idéal fait chanter la Méditerranée à la Coulou Dans l’annexe du restaurant Natürlich, Claire Fangous et Pierre Goron proposent produits ensoleillés et petits plats à emporter. Un concept importé de Marseille. Irène Languin

Pierre et Claire au milieu de leur échoppe gourmande, où ils dispensent conseils avisés et en-cas créatifs. LAURENT GUIRAUD

Il est à Genève une nouvelle échoppe où souffle un vent gourmand venu du sud. Pelotonnées sur les rayonnages, pâtes, farines rares, huiles et épices y coudoient avec condiments maison et conserves haut de gamme. Dans une armoire réfrigérée derrière le comptoir, des fromages au teint doré font les beaux aux côtés de charcuteries de compète. Ouverte cet été à la rue de la Coulouvrenière par Claire Fangous et Pierre Goron, 58 ans à eux deux, l’épicerie L’Idéal évoque la caverne d’Ali Baba, version garde-manger ensoleillé.