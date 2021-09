Covid en entreprise – Licencié pour refus de vaccin? Légal à titre exceptionnel Swiss menace de licencier les employés du personnel de cabine qui refusent de se faire vacciner. Un cas unique mais qui pourrait se répéter dans certains secteurs sensibles. Ivan Radja

Licenciement dès la mi-janvier pour le personnel navigant de Swiss qui refuse de se faire vacciner. KEYSTONE

Les pilotes, stewards et hôtesses de l’air de Swiss qui refusent de se plier à la vaccination, obligatoire depuis un mois, risquent de perdre leur emploi. «Le personnel de cockpit et de cabine qui a besoin de plus de temps pour se décider pourra s’absenter du travail durant six mois et être repris durant cette période, pour autant qu’il soit vacciné, a déclaré un porte-parole de la compagnie aérienne lundi soir. Ceux qui ne se seront pas vaccinés seront licenciés.» Le taux de vaccination chez Swiss est similaire à celui de la population suisse, soit à peine plus que 54%.