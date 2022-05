Afrique du Nord – En Libye, le gouvernement parallèle annonce son entrée à Tripoli Des affrontements entre groupes armés ont éclaté peu après l’entrée, mardi à Tripoli, du gouvernement libyen désigné par le Parlement.

Image d’archive de Fathi Bachagha. AFP

Le gouvernement libyen désigné par le Parlement a annoncé dans la nuit de lundi à mardi son entrée dans la capitale Tripoli, siège du pouvoir exécutif rival, qui refuse de céder le pouvoir.

Le service de presse de ce gouvernement a annoncé dans un communiqué «l’arrivée du Premier ministre du gouvernement libyen, M. Fathi Bachagha, accompagné de plusieurs ministres, dans la capitale Tripoli, pour y commencer ses travaux».

Des affrontements entre groupes armés ont éclaté à Tripoli peu après son entrée, a constaté un journaliste de l’AFP.

En février, le Parlement siégeant dans l’Est avait désigné, Fathi Bachagha, ancien ministre de l’Intérieur, comme nouveau Premier ministre. Mais celui-ci n’avait jusque-là pas réussi à évincer l’exécutif en place à Tripoli, dirigé par l’homme d’affaires Abdelhamid Dbeibah, qui a affirmé à maintes reprises qu’il ne remettrait le pouvoir qu’à un gouvernement élu.

Divisions

Le gouvernement d’Abdelhamid Dbeibah est né début 2020 d’un processus politique parrainé par l’ONU, avec comme principale mission l’organisation d’élections législatives et présidentielle, initialement prévue en décembre dernier, mais reportée sine die. Ses rivaux politiques estiment que son mandat a pris fin avec ce report.

Minée par les divisions entre institutions concurrentes dans l’Est et l’Ouest, la Libye peine à s’extirper de plus d’une décennie de chaos politique et de conflits consécutifs à la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011, dans le sillage du Printemps arabe.

La production pétrolière, principale source de revenus du pays, est de nouveau otage des divisions politiques, avec une vague de fermetures forcées de sites pétroliers.

AFP

