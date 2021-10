Loi Covid – Liberté de vote du Parti pirate, qui critique le pass sanitaire Le parti critique le certificat Covid, mais pas les autres mesures prévues dans la loi, soumise au vote le 28 novembre.

Le Parti pirate recommande d’approuver les initiatives sur la justice et sur les soins infirmiers, soumises au vote le 28 novembre. Il laisse en revanche la liberté de vote sur la loi Covid. Le parti critique le certificat Covid, mais pas les autres mesures prévues dans la loi.

Lier le pass sanitaire et les autres mesures judicieuses est un tour de passe-passe «démocratiquement contestable», regrette le président de la formation politique, Jorgo Ananiadis, dans un communiqué publié ce dimanche.

«Faux sentiment de sécurité»

Selon le parti, le certificat «ne fait que créer un faux sentiment de sécurité» et «conduit potentiellement à une prolongation de la pandémie», car les gens se sentent en sécurité et prennent des risques plus élevés. Dans le même temps, les mesures telles que la distanciation et le port du masque ne sont plus appliquées.

Le parti a aussi décidé de soutenir deux initiatives en préparation: celle combattant l’achat des avions de combat F-35A et l’initiative «sur la souveraineté numérique suisse», qui exige que les données numériques des citoyens suisses soient hébergées en Suisse et régies par les lois helvétiques.

