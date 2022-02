Regard Eco - Liberté de la presse: un paragraphe guillotine à biffer

Du boulot, finalement, pour les ministères publics des cantons. Ils doivent entamer d’office les procédures non seulement contre les douzaines de journalistes qui en Suisse ont diffusé le nom des dictateurs titulaires de comptes auprès du Crédit Suisse, mais aussi des milliers de procédures contre toute personne qui en Suisse ou à partir de la Suisse aura transmis ces nominatifs à des amis par voie électronique et par les réseaux sociaux.

Bien sûr, ils doivent appliquer la loi Noser-Caroni, d’après laquelle «sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui intentionnellement exploite un secret bancaire à son profit ou au profit d’un tiers». Ou bien on attendra un jugement pilote du Tribunal fédéral pour savoir si cette exploitation est punissable même lorsqu’il s’agit du nom d’une personne qui n’est plus secret, parce qu’il a déjà été dévoilé par le truchement de 47 journaux internationaux dans tous les coins du monde.

A cette époque, en 2010, le Parlement avait procédé à une pesée des intérêts: d’une part la liberté constitutionnelle d’information, d’autre part, la vie privée des dictateurs et des membres de leur famille, titulaires de comptes auprès de banques en Suisse. Ce dernier intérêt a prévalu. La majorité des parlementaires est cohérente: elle n’a jamais pris spontanément une seule initiative pour combattre le blanchiment d’argent et du produit de la corruption.

« Ceux qui violent l’obligation de surveiller les relations bancaires et les transactions des dictateurs auprès des banques suisses ne sont pas punissables.»

Les seules initiatives ont été prises sous la pression de l’opinion publique ébranlée par les révélations des médias, qui ont généré les Recommandations de l’Agence anti-blanchiment de l’OCDE, le GAFI. La même pesée des intérêts est à l’origine de cette disparité de traitement: tout journaliste et toute personne qui répand des renseignements concernant le nom de dictateurs ayant caché leurs avoirs auprès d’une banque suisse, est puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire.

D’autre part, ceux qui violent l’obligation de surveiller les relations bancaires et les transactions des dictateurs auprès des banques suisses ne sont pas punissables. De toute façon, la loi fédérale contre le blanchiment d’argent ne prévoit pas de peine privative de liberté, mais seulement une amende et cela seulement dans le cas d’omission de communication des soupçons de blanchiment. Une loi sans griffes ni dents.

Depuis les années 40, combien de scandales ont ébranlé l’opinion publique suisse et internationale? Haile Sélassié, Ethiopie ; Cao Ki, Vietnam ; Marcos, Philippines ; Abacha, Nigeria ; Salinas, Mexique ; Mabutu, Zaïre ; Fugimori et Montesino, Pérou. Et ceux du «printemps africain»? Et ceux des dictatures ex-URSS et tous ceux qui se cachent encore derrière la loi liberticide Noser-Caroni? La liste complète est à disposition dans le volume de Balz Bruppacher, intitulé «Die Schatzkammer der Diktatoren», publié par NZZ.

«Les pays offshores fabriquent des montages pour le camouflage d’argent qui sont utilisés encore actuellement auprès des banques en Suisse.»

Il faut s’empresser de biffer ce paragraphe guillotine de la liberté de presse, ou tout au moins de le réviser en restreignant son application exclusivement aux personnes qui auraient diffusé ces renseignements «sans égard à l’intérêt public principalement dans le dessein de dire de mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille» (par analogie avec l’art. 173 al. 3 du Code Pénal punissant la diffamation). Cette limitation permettrait aux journalistes de jouir de la même immunité dont jouit l’autorité fiscale suisse, qui est autorisée à utiliser les mêmes leaks, dont l’exploitation est actuellement punissable pour les journalistes.

Les pays offshores abritent aujourd’hui l’argent des dictateurs et c’est précisément dans ces pays que des banques suisses ont ouvert leurs filiales et succursales. Les pays offshores fabriquent des montages pour le camouflage d’argent qui sont utilisés encore actuellement auprès des banques en Suisse. Puisque les mesures de prudence à l’égard des personnes politiquement exposées n’ont pas atteint leur but, il faut finalement leur substituer une interdiction. Les banques suisses n’y perdraient que quelques millions, absolument négligeables par rapport au volume total de l’argent de la clientèle. Finalement, la réputation des banquiers honnêtes ne serait plus mise en cause.

Paolo Bernasconi

