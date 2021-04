Place des Nations – «Libérez les prisonniers arméniens!» Un lourd silence a accompagné, ce jeudi, une manifestation pacifiste qui dénonçait une violation du droit international par l’Azerbaïdjan. Laurence Bezaguet Grobet

Les manifestants demandent la libération immédiate des prisonniers de guerre et civils arméniens. FRANK MENTHA

13 heures jeudi, sur la place des Nations: une vingtaine de personnes tout de noir vêtues, masques compris, se tiennent debout en silence. Une sombre sobriété qui contraste avec la fameuse chaise rouge des lieux et le bleu roi du ciel. Chaque participant tient une pancarte avec un message décrivant le traitement réservé aux prisonniers de guerre et civils arméniens. «Ils sont devenus, malgré eux, les otages d’un jeu pervers dérivant d’une pratique sinistre des hauts responsables azerbaïdjanais qui utilisent un langage incontestablement agressif et déshumanisant à l’égard des Arméniens», déplore avec calme Sarkis Shahinian, secrétaire général du groupe parlementaire d’amitié Suisse-Arménie.