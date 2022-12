Mali – Libération d’un travailleur humanitaire burkinabè de MSF Le travailleur de Médecins sans frontières (MSF), originaire du Burkina Faso, avait été enlevé lundi à Gao au Mali.

Le Mali est en proie depuis 2012 à une grave crise sécuritaire et à des violences en tout genre. AFP

Un travailleur humanitaire burkinabè de l’ONG Médecins sans frontières (MSF) enlevé lundi à Gao, plus grande ville dans le nord du Mali, a été libéré vendredi, a-t-on appris de sources policières, humanitaire et auprès de MSF.

Le travailleur humanitaire avait été enlevé le 19 décembre par des hommes armés dans un quartier de Gao, avait indiqué à l’AFP une source policière malienne. Il est logisticien à MSF, selon une autre source policière. «L’agent de MSF qui a été enlevé le (lundi matin) 19 décembre a été libéré ce jour (vendredi) vers 08 h 00» GMT et locales, a affirmé à l’AFP une source policière à Gao. «Il a été libéré et est sain et sauf. Il s’est envolé dans un vol humanitaire pour Bamako», la capitale malienne, a indiqué à l’AFP une source humanitaire étrangère à Gao.

La nouvelle de la libération du travailleur humanitaire a été confirmée par un responsable de MSF. «Oui. Notre collègue a été libéré», a dit, sans plus de détail à l’AFP ce responsable de MSF qui a requis l’anonymat. Aucune information n’a été donnée sur les ravisseurs et les conditions de sa libération. Le Mali est en proie depuis 2012 à une grave crise sécuritaire et à des violences en tout genre, dont les kidnappings sont un des aspects, qu’il s’agisse d’étrangers ou de Maliens. Les motivations, idéologiques ou crapuleuses, vont de la demande de rançon à l’acte de représailles en passant par la volonté de marchandage.

AFP

