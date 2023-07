Otages – Libération des 16 employés de la police enlevés mardi au Mexique Un millier de membres des forces de l’ordre participaient aux opérations pour secourir les 16 otages enlevés dans le sud du Mexique mardi.

Le gouverneur de l’État du Chiapas n’a pas donné de détails sur la façon dont les employés de la police ont été libérés. AFP

Seize employés de la police mexicaine enlevés mardi dans l’État du Chiapas (sud) ont été libérés vendredi, a annoncé le gouverneur de l’État, Rutilio Escandon.

«Je veux annoncer aux habitants du Chiapas et du Mexique que les 16 collègues du (secrétariat à la Sécurité et à la Protection citoyenne) enlevés ont été libérés cet après-midi», a déclaré le gouverneur sur Twitter. Des chaînes de télévision locales ont diffusé en direct les retrouvailles entre les personnes libérées et leurs familles. Certains employés montraient des signes de fatigue, a constaté l’AFP.

Peu de détails

«Nous remercions le président @lopezobrador_ (Andres Manuel Lopez Obrador), l’armée mexicaine, la marine, la garde nationale, les procureurs et la police de l’État pour leur collaboration», a ajouté Rutilio Escandon sur Twitter, sans donner de détails sur la façon dont les employés de la police ont été libérés.

Un millier de membres des forces de sécurité de l’État et du niveau fédéral participent depuis mercredi aux opérations pour secourir les otages, enlevés à Ocozocoautla alors qu’ils se déplaçaient à bord d’un bus après leur journée de travail.

AFP

