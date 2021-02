Trafic ferroviaire – Liaison Genève-Lausanne perturbé tous les trains ont été supprimés entre Nyon et Gland (VD) en raison d’une panne. Cela durera jusqu’à 19:30.

Illustration. LAURENT GUIRAUD

Le trafic ferroviaire était fortement perturbé samedi entre Lausanne et Genève: tous les trains ont été supprimés entre Nyon et Gland (VD) en raison d’une panne, selon le site d’informations des CFF. Le problème a débuté vers 17h00 et devait durer jusqu’à 19h30 au moins.

ATS