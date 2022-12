LUCIEN FORTUNATI

Genève, 27 décembre

Or, donc, Zurich a son métro, Lausanne a son métro, Lyon à son métro. En Suisse, les métros sont payés par la Confédération.

Et maintenant, même Abidjan, qui vient de signer son projet avec Colas Rail!

Maintenant que l’on sait que les obus obsolètes mis au rebut dans la rade pendant la guerre par Hispano-Suiza sont inoffensifs, peut-être serait-il temps de passer à l’action.

À Bel-Air, à l’extrémité des Rues-Basses, le rythme du passage des trams atteint une cadence affolante. Un piéton ne peut passer qu’après avoir cédé le passage parfois jusqu’à quatre trams successifs. Pendant la cadence affolante de Noël, ceux-ci sonnaient de la cloche et accéléraient en voyant un piéton traverser devant eux. N’importe quoi de chez n’importe quoi. À l’intersection du boulevard Georges-Favon et de la rue du Stand, les trams à l’arrêt occupent encore le passage pour piétons lorsque ce passage passe au vert.

On parle d’écologie? Alors voilà, le soir on voit passer parfois des bus avec un ou deux passagers dedans. Un trolleybus c’est 15’650 kg, 16,5 mètres de long, 2,5 mètres de large et 3,38 de haut. 7800 kg de ferraille déplacés par passager! Où est l’économie d’énergie dans cela? Dans des grandes villes moins orgueilleuses, on les remplace par des minibus. Mais à Genève, l’État a du fric et veut le montrer, surtout le dépenser.

Sans parler du formidable chahut de ces engins dont la légende genevoise veut qu’ils soient équipés de roues carrées.

Et si on ne sait pas comment organiser tout cela (voir la pagaille causée lors de la récente modification des parcours), on peut toujours demander conseil à Olivier Français, conseiller aux États, qui a construit le métro de Lausanne, métro d’une petite ville qui a dépassé les espoirs en termes de succès auprès des usagers.

Le métro: une bonne occasion de soutenir la relance économique du Canton dans le contexte de crise qui nous pend au nez. Une crise que l’on doit à l’afflux de l’argent facile qui a servi à financer la spéculation bien plus que le développement de l’activité des entreprises.

Jean-René Mermoud

