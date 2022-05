Certaines jeunes filles avec un trouble du déficit de l’attention et de l’hyperactivité (TDAH) souffrent d’une agitation intérieure et luttent contre leurs émotions. Elles ne perturbent pas l’enseignement, mais en premier lieu elles-mêmes, explique Susanne Walitza, directrice de la clinique de psychiatrie pour enfants et adolescents de l’Université de Zurich (photo prétexte).

KEYSTONE