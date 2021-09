Portrait de Christophe Auer – L’humour se promène sur le clavier de son piano Le partenaire de Vincent Veillon a réussi à remplacer les mythiques xylophones de son collège par des claviers. Thérèse Courvoisier

Christophe Auer au port de Cheyres. Son lac, il l’adore… PATRICK MARTIN

On vérifie plusieurs fois au cours de l’entretien, mais il n’y a bien qu’une seule et même personne assise en face de nous à la table, avec le lac de Neuchâtel pour seul décor.

En véritable modeste, en timide qui se retrouve forcé à se soigner – propulsé sur le devant de la scène dans le spectacle «La meilleure chanson de tous les temps» avec Vincent Veillon – Christophe Auer a tendance à modifier sa voix, son accent et son discours suivant le message qu’il veut faire passer.

Et quand il parle de lui – ce qui est tout de même le but premier de l’exercice – il campe un Vaudois déconneur, comme pour tourner en dérision les passages les plus délicats de sa vie…