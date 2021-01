Comment l’utiliser et consommer – L’huile d’olive oui, mais pas n’importe comment On la présente souvent comme un élixir miraculeux pour rester en bonne santé et vivre plus longtemps. Ingrédient star de la diète méditerranéenne, mérite-t-elle vraiment tous les honneurs qu’elle reçoit? Peut-être, mais à certaines conditions… Clémentine Fitaire

Reine des huiles, celle d’olive représente à elle seule plus d’un tiers des ventes totales d’huiles alimentaires en Suisse. Getty Images

Elle représente à elle seule plus d’un tiers des ventes totales d’huiles alimentaires en Suisse et trône dans toutes les cuisines pour agrémenter crudités, plats cuisinés et même desserts. Pourtant, l’huile d’olive ne doit pas être consommée n’importe comment. Ses bienfaits tiennent surtout à son mode d’utilisation et à la qualité de son extraction.

Elle n’est pas sans gras

L’huile d’olive reste avant tout… une huile! Elle contient ainsi différents acides gras (catégorie de lipides) en proportions variables, notamment des acides gras poly-insaturés. «À forte teneur en oméga 9, elle possède également une proportion d’oméga 6 légèrement supérieure à celle d’oméga 3, un rapport plutôt pro-inflammatoire qu’anti-inflammatoire, souligne Sandrine Lasserre, diététicienne ASDD au cabinet Alpha Nutrition et membre de l’Antenne des diététiciens genevois (ADiGe). La bonne nouvelle, c’est qu’elle est pauvre en acides gras saturés, qu’on retrouve plutôt dans les produits animaliers.»