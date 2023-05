Présidentielle en Turquie – «L’hubris de la victoire poussera Erdogan à raidir sa politique» La réélection du président ce dimanche doit beaucoup à la montée des ultranationalistes et n’augure rien de bon pour les libertés en Turquie, s’inquiète Didier Billion. Andrés Allemand Smaller

Des partisans du président Recep Tayyip Erdogan célèbrent sa victoire, le 28 mai 2023 à Istanbul. UMIT TURHAN COSKUN/AFP

Il jubile, Recep Tayyip Erdogan! En pleine crise économique et malgré l’inflation galopante, le président turc a été réélu ce dimanche à la tête de l’État avec 52,2% des voix. Son rival Kemal Kiliçdaroglu, pourtant soutenu par six partis d’opposition, n’a décroché que 47,8% des suffrages. Didier Billion, directeur adjoint de l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS) et auteur de «La Turquie, un partenaire incontournable» (Éd. Eyrolles, 2021), prédit un durcissement du régime présidentiel.