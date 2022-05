Notre histoire – L’hôtellerie d’antan n’avait pas de secrets pour Charles Heinen Petite-fille des Haake de l’Hôtel de l’Écu de Genève, Jacqueline Heinen a découvert et publié les recherches de son père sur cet établissement et d’autres vieux hôtels genevois. Benjamin Chaix

Sur la même gravure, l’Hôtel des Bergues et l’Hôtel de l’Écu à chacune des extrémités du pont des Bergues. GRAVURE D’APRÈS ISIDORE LAURENT DEROY/BIBLIOTHÈQUE DE GENÈVE

Rien ne destinait Jacqueline Heinen à s’occuper de la publication d’un livre sur l’hôtellerie d’antan à Genève. Il ne suffit pas d’être née dans une chambre de l’ancien Hôtel de l’Écu, sis à l’angle de la rue et de la place du Rhône, pour se passionner pour le sujet. Naguère comédienne, metteuse en scène et journaliste à Genève, en Pologne, en Yougoslavie et en Tchécoslovaquie, Jacqueline Heinen s’est lancée sur le tard dans des études universitaires en sociologie. Elle a fait un doctorat et a enseigné en France. Elle est aujourd’hui professeure émérite de sociologie de l’Université de Paris-Saclay.