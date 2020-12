Hôtellerie genevoise – L’hôtel Woodward devrait ouvrir au printemps 2021 Le nouvel établissement du quai Wilson disposera de deux restaurants et d’une piscine longue de 21 mètres. Sophie Simon

La chambre 302 du nouveau Woodward à Genève, signée du cabinet d’architecture Pierre-Yves Rochon. DR

C’est un changement de nom qui pourrait presque passer inaperçu. Le nouvel hôtel qui ouvrira au 37, quai Wilson devait s’appeler le Woodrow, ce sera finalement le Woodward. «C’est un nom qui ne nous convenait plus tout à fait étant donné ce qui s’est passé au printemps dernier», indique Christophe Aldunate, directeur de Bastion Management (anciennement Crest). En effet, l’héritage raciste prêté au président américain Thomas Woodrow Wilson fait polémique depuis quelques années, et son nom a notamment été retiré d’une école de Princeton en juin. Ce sera donc Woodward, non pas en hommage au célèbre journaliste Bob Woodward, mais plutôt «comme un jeu de mots sur l’aspect environnemental (ndlr: Woodward, traduit littéralement, signifie «le gardien du bois»).»