Économie genevoise – L'hôtel Richemond racheté par le Jumeirah Group L'établissement cinq-étoiles, fermé depuis la pandémie, a trouvé un repreneur avec ce groupe hôtelier dubaïote. Sophie Simon

L’hôtel Richemond, à l’arrêt depuis la crise sanitaire, devrait renaître de ses cendres. KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Le groupe hôtelier dubaïote Jumeirah annonce avoir fait l’acquisition de l’hôtel genevois Le Richemond. Dans un communiqué, l’entreprise explique qu’il s’agit de sa première propriété en Suisse, et que l’établissement cinq-étoiles va subir «de profondes rénovations, qui vont commencer aussi tôt que possible, pour repositionner et élever l’expérience client au niveau des attentes de Jumeirah». La fin des travaux est envisagée pour 2025.

Le groupe rappelle que le Richemond représente un héritage de 140 ans, qu’il s’engage à préserver pendant la révision du design de l’hôtel. Le prix de la transaction n’est pas mentionné.

