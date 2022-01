Septième ciel à Cannes – L’Hôtel Martinez se dédie à Isabelle Huppert et Thierry Frémaux L’actrice française et le délégué général du Festival de Cannes ont désormais leur appartement réalisé à leur image au septième étage de l’Hôtel Martinez. Auriane Page

L’Hôtel Martinez a décidé de rendre hommage à l’actrice française Isabelle Huppert et au délégué général du Festival de Cannes Thierry Frémaux en créant un penthouse à leur image.

L’établissement s’est associé à l’architecte d’intérieur Pierre-Yves Rochon pour créer deux appartements penthouses dédiés à deux figures du monde du cinéma: Isabelle Huppert et Thierry Frémaux.

Avec une vue panoramique sur la baie de Cannes, les deux appartements partagent un espace de 1250 mètres carrés et forment ainsi l’une des plus grandes suites d’Europe.

L’architecte s’est associé à chacune des deux figures pour designer un appartement qui soit à leur image et même à leur odeur. On vous propose un petit tour du propriétaire.

L’appartement d’Isabelle Huppert

L’actrice a choisi des tons clairs, variant du blanc au doré, et des textures telles que du cuir ou de la soie. Des tapis sur mesure ont été taillés à la demande de la star. On note un décor «simple», d’inspiration Cocteau, baigné de lumière naturelle.

L’appartement de Thierry Frémaux

De son côté, Thierry Frémaux a choisi des tons plus froids, dans un style plus discret. Conçu comme un boudoir masculin, l’appartement alterne entre noir et blanc, rappelant ainsi les films à bobines.

Une identité visuelle et olfactive

La parfumeuse de Mane, Julie Massé, a aussi participé à l’aventure. Elle a ainsi pu créer une identité olfactive personnalisée pour ces deux grandes personnalités.

Enfin, pour les papilles, le chef deux étoiles Christian Sinicropi du restaurant La Palme d'Or de l’hôtel a créé un menu spécial qui sera servi dans cette suite.

Si les appartements sont au même étage, on peut se demander si le délégué du festival mérite un hommage au niveau d’Isabelle Huppert.

