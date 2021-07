Genève dans la presse internationale – L’Hôtel Intercontinental sous surveillance policière Les menaces des opposants des Brigades antisardinards concernant la venue du président camerounais Paul Biya à Genève ont conduit à la mise en place d’une surveillance policière devant l’établissement préféré de l’autocrate. Olivier Bot

En juin 2019, la manifestation contre le président Biya avait dégénéré. La police avait employé les grands moyens, gaz lacrymogènes, tonne pompe pour empêcher les manifestants d’approcher l’Hôtel Intercontinental où résidait le chef d’État Camerounais. Georges Cabrera

Arrivé dimanche en Suisse, le chef de l’État camerounais, Paul Biya, qui a ses habitudes à l’Hôtel Intercontinental, est actuellement en séjour privé à Genève. Selon le site actucameroun.com, la raison du séjour du président camerounais Paul Piya à Genève serait médicale. «Ce séjour privé vise à s’enquérir sérieusement de l’état de santé de Paul Biya qui s’est subitement dégradé ces derniers jours où il affichait d’importants signes de fatigue. Au lieu de faire intervenir des avions médicalisés avec des médecins étrangers, il a été décidé de l’évacuer de préférence en Suisse», précise le site d’information, citant le journaliste Boris Bertold.

Un important dispositif policier a été mis en place afin d’empêcher toute manifestation la Brigade antisardinards. Par le passé, ce groupe a déjà perturbé plusieurs fois l’ordre public aux environs du palace genevois. Ces opposants à l’autocrate africain ont déjà prévenu qu’ils manifesteraient le 17 juillet à Genève. Actuellement, les entrées de l’hôtel sont filtrées et le stationnement aux environs de l’établissement hôtelier est contrôlé.

Trois cents Algériens manifestent devant le Palais des Nations

Trois cents Algériens ont dénoncé samedi devant l’ONU, place des Nations, la répression actuelle du régime algérien contre l’opposition, et notamment des participants au mouvement «Hirak». Le «Figaro» rapporte les propos d’Assia Guechoud, «venue dénoncer les arrestations arbitraires, la torture et la répression à cette occasion». Les manifestants ont interpellé la haut-commissaire au droit de l’homme alors qu’une session du Conseil des droits de l’homme se tient à l’ONU jusqu’au 13 juillet. Certains participants à cette manifestation scandaient «À bas la dictature» ou chantaient «Libérez les prisonniers d’opinion», rapporte le quotidien français. Une vingtaine d’entre eux étaient vêtus d’une combinaison orange de prisonniers, mains menottées et pieds enchaînés, tandis qu’une calèche promenait deux hommes portant des masques du visage du président algérien Abdelmadjid Tebboune et du président français, Emmanuel Macron, coupable d’entretenir de bonnes relations avec son homologue.

À Genève, les pourparlers libyens sur l’unification du pays progressent

Le Forum de dialogue politique libyen (FDPL) s’est tenu samedi à Genève après la réunion de l’envoyé spécial de l’ONU en Libye, Jan Kubis, et du Comité militaire 5+5 représentant les parties en conflit à Benghazi en Cyrénaïque libyenne. Les participants ont notamment discuté du «retrait des mercenaires étrangers et la sécurisation de la route côtière», rapporte le quotidien algérien «L’Expression». Le journal cite un communiqué publié sur le site de la Mission onusienne en Libye, faisant état de la création la semaine dernière d’un comité chargé d’avancer vers la tenue d’élections sur une base constitutionnelle, le 24 décembre de cette année. Jan Kubis, envoyé spécial de l’ONU, a appelé les parties à s’inspirer de la réunification de la Banque centrale libyenne pour parvenir à «unification du pays souhaitée par tous», conclut «L’Expression».

