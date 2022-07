À Ferney-Voltaire – L’Hôtel de France cultive toujours de belles saveurs L’établissement a changé de propriétaires, mais la cuisine supervisée par John Negrini et assurée par Rui Ramos reste excellente. Alain Giroud

John Negrini et Rui Ramos nous régalent à l’Hôtel de France. FRANK MENTHA

Bernard et Cécile Formantin ont vendu leur Hôtel de France en automne 2019 quelques semaines avant l’apparition du Covid. L’établissement a été repris par trois associés qui gèrent parallèlement le Relais de la Croix-Blanche, aussi à Ferney et le restaurant des Évaux qu’ils ont fait renaître avec talent. La table de l’hôtel est supervisée par John Negrini (qui dirige la cuisine à la Croix-Blanche) et assurée par Rui Ramos. Un duo qui ne fait pas mentir l’excellente réputation de l’établissement. Installons-nous sur la charmante terrasse où les tables sont couvertes de sets à petits carreaux bleus et blancs. Tiens! Comme les chemises des serveurs!