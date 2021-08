Afghanistan – L’horreur tant redoutée a frappé Kaboul Un double attentat à l’extérieur de l’aéroport a fait au moins 60 morts et 140 de blessés. Le scénario que craignait Washington se réalise. Virginie Lenk

Des volontaires et du personnel médical déchargent des corps d’une camionnette à l’extérieur d’un hôpital après l’explosion. AFP

Ce sont des images insoutenables qui tournent depuis des heures sur les réseaux sociaux. Celles de survivants à l’explosion, piégés dans un canal d’évacuation des eaux usées de l’aéroport. Un homme est assis, choqué, au milieu des immondices. Un autre tente, avec toute la force qui lui reste, de pousser un jeune inerte hors de la fosse. Des bras se tendent pour l’aider. Tout autour de lui, des corps sans vie flottent dans la mare brunâtre. Des femmes crient, dans la confusion la plus totale, les premiers blessés sont évacués dans des brouettes.

L’attaque tant redoutée a finalement eu lieu. Le porte-parole du Pentagone John Kirby tweete rapidement: «Je confirme que l’explosion à Abbey Gate est due à un attentat complexe qui a fait un certain nombre de victimes américaines et civiles.» L’attentat, une double explosion suicide, a touché l’un des trois points d’accès à l’aéroport, et les environs de l’hôtel Baron. Ce dernier était notamment utilisé par l’armée britannique pour préparer ses évacuations. Selon le Pentagone, 12 soldats américains auraient été tués.