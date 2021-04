Affaire George Floyd – L’horreur sous tous ses angles à la barre du procès Chauvin Pendant deux semaines à Minneapolis, les témoins convoqués par les procureurs ont accablé l’ancien policier accusé d’avoir tué George Floyd. La défense doit présenter la version des faits de Derek Chauvin la semaine prochaine. Jean-Cosme Delaloye New York

Derek Chauvin (à droite) en compagnie de son avocat Eric Nelson à la table de la défense dans le tribunal de Minneapolis. KEYSTONE

Derek Chauvin est impassible derrière son masque. Fidèle à ses habitudes depuis le début de son procès le 29 mars, l’ancien policier accusé du meurtre de George Floyd prend scrupuleusement des notes en ce jeudi après-midi, pendant le témoignage dévastateur pour lui de Martin Tobin, un médecin spécialisé dans les maladies pulmonaires.

L’expert décrit méticuleusement comment George Floyd a rendu son dernier souffle sous le genou de l’agent «à 20 h 25 et 16 secondes» le 25 mai 2020 et est décédé d’un manque d’oxygène. Le récit du docteur Tobin du «moment où la vie a quitté [le] corps» de George Floyd fait froid dans le dos. «L’extension de la jambe est quelque chose que nous observons lorsque le cerveau n’a plus d’oxygène», souligne-t-il en montrant sur un extrait vidéo de l’arrestation de George Floyd le moment où la jambe de la victime a un ultime spasme: «Ce que vous voyez est une blessure fatale au cerveau.»